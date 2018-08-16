В результате авиаударов на юге Афганистана погибли десятки человек

Сегодня, 23:31

Военный самолет обстрелял укрытия талибов

Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня утром 31 боевик был уничтожен в результате авиаударов ВВС Афганистана по укрытиям движения "Талибан" в провинции Забуль на юге страны. Об этом сообщил начальник полиции региона Мохаммад Мустафа Маяр, передает Синьхуа.

По его словам, действуя на основе разведданных, военный самолет обстрелял укрытия талибов в Шинкае, Навбахаре, Рохани-Бабе и других районах провинции Забуль, уничтожив 31 боевика и ранив еще нескольких.

Движение "Талибан", которое в последние месяцы активизировало действия против правительства и недавно попыталось взять под контроль административный центр провинции – город Калат, пока не прокомментировало эту информацию.

Вчера в столице Афганистана прогремел взрыв возле одного из образовательных центров. В результате теракта погибли 48 человек

Напомним, в субботу, 16 июня, прогремели взрывы во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.

Среди жертв были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.

Кроме того, 17 июня, в результате другого взрыва близ губернаторского комплекса в провинции Нангархар погибли 10 человек, еще 30 получили ранения
Афганистан, талибан, талибы

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