В результате мощного циклона "Фани" в Индии погибли уже 12 человек

Все погибшие от стихии были жителями штата Одиша на востоке страны

Фото: AFP

Число жертв мощного циклона "Фани" в Индии, который обрушился на восточные штаты страны, увеличилось практически вдвое. Об этом сообщает Reuters.

В штате Одиша, что на востоке Индии, по меньшей мере 12 человек стали жертвами разрушительной стихии.

Ранее сообщалось о семи погибших. Отмечается, что сейчас циклон немного уменьшил свою силу и движется в северо-восточном направлении – в сторону Бангладеш.

Напомним, еще до начала циклона правоохранители эвакуировали более миллиона человек. Людей селили в лагерях временного размещения вдали от побережья. Также власти страны приостановили работу железнодорожного и воздушного транспорта. Так, Министерство железных дорог Индии заявило об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории штата. А управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропортов в Бхубанешваре и в Калькутте.

Синоптики прогнозируют мощные ливни и порывы ветра до 200 км/час. Ожидается, что циклон может затронуть некоторые районы соседних штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия. По разным оценкам, это будет самый мощный циклон, который ударит по этому прибрежному штату за последние 20 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В результате мощного циклона "Фани" в Индии погибли уже 12 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"