В результате нападения на аэропорт в Саудовской Аравии ранены восемь человек
Пострадавшие получили ранения различной тяжести в ходе налета на аэродром беспилотных летательных аппаратов
Восемь человек были ранены в результате атаки беспилотника на аэропорт Абха в Саудовской Аравии.
Об этом сообщил саудовский телеканал Аль-Арабия со ссылкой на своего собственного корреспондента.
Ранее йеменское движение хути заявило, что они напали на аэропорты Абха и Джизан в южной части Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
Стоит отметить, что это уже не первое нападение на аэропорт в этом месяце. Так в начале июня повстанцы-хуситы выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, в результате ранения получили 26 человек.
Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии.
Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток-Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники из террористической группировки "Ансар Алла".
Напомним, ранее военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.
Мы также писали, что США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В результате нападения на аэропорт в Саудовской Аравии ранены восемь человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убийство саудовского журналиста в Турции: ООН указала на виновного
Спецдокладчик организации обвинила Эр-Рияд во "внесудебной казни" Джамаля Хашуджи
В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт: 26 человек пострадали
Ракета ударила по залу прибытия аэропорта, пострадавшие – мирные граждане
Саудовская Аравия могла ускорить развитие ракетной программы за счет Китая – СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа знала об активизации баллистической ракетной программы Саудовской Аравии
Саудовская Аравия заявила об угрозе для мировых поставок нефти
Из-за терактов были повреждены танкеры и нефтепровод