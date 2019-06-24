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В результате нападения на аэропорт в Саудовской Аравии ранены восемь человек

24 июня, 03:29

Пострадавшие получили ранения различной тяжести в ходе налета на аэродром беспилотных летательных аппаратов

Аэропорт. Фото: facebook.com/argaamplus
Аэропорт. Фото: facebook.com/argaamplus.

Восемь человек были ранены в результате атаки беспилотника на аэропорт Абха в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил саудовский телеканал Аль-Арабия со ссылкой на своего собственного корреспондента.

Ранее йеменское движение хути заявило, что они напали на аэропорты Абха и Джизан в южной части Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

Стоит отметить, что это уже не первое нападение на аэропорт в этом месяце. Так в начале июня повстанцы-хуситы выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, в результате ранения получили 26 человек.

Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии.

Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток-Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники из террористической группировки "Ансар Алла".

Напомним, ранее военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.

Мы также писали, что США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.

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Тег аэропорт, атака, Саудовская Аравия, хуситы

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Reuters

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