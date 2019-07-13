В результате наводнения в Непале погибли 32 человека

Сильные проливные дожди в стране начались 11 июля

















По меньшей мере 32 человека погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на непальское Министерство внутренних дел.

Непогода в стране началась вечером 11 июля. Стихия затронула 21 район страны. В результате наводнений 12 человек получили различные травмы, еще 17 пропали без вести. В настоящее время спасатели ищут пропавших. Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало.

По данным полиции, к обеду субботы из охваченных стихией районов были эвакуированы почти 850 человек. Около 28 тысяч сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать всю необходимую помощь. Ожидается, что дожди продолжатся до воскресенья.

Также мы сообщали о шести погибших в результате наводнения в северо-восточном индийском штате Ассам. Ливни не прекращаются там уже почти неделю. В зоне затопления оказались более 800 тысяч человек.

Кроме того, в центральной Индонезии наводнения и оползни заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома. Сотни гектаров сельхозугодий затоплены, а здания – снесены. Жители пострадавших районов были вынуждены покинуть свои дома.

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