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В результате поножовщины в японском парке пострадали минимум 19 человек

28 мая, 05:01

По предварительным данным полиции, нападавший нанес себе ранение в шею

Фото: AFP

Минимум 19 человекпострадали в результате нападения на школьников в парке японского города Кавасаки. Об этом сообщило общественное телевидение NHK. Из них три человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти. Напавший нанес самому себе ножевое ранение, его состояние критическое.

Инцидент произошел рано утром в небольшом парке в городе Кавасаки близ Токио. Преступник напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. На месте преступления полиция обнаружила два ножа. По предварительным данным, нападавший нанес себе ножевое ранение в шею. На месте происшествия работают многочисленные наряды скорой помощи и спасательных служб, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали. 

Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

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Тег Япония, нож, школьники, парк

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Источник:

ТАСС

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