В результате столкновения в Конго погибли 18 мирных жителей

Вчера, 23:58

Схватка длилась более 6 часов

фото AFP
фото AFP

Боевики исламистской группировки Альянс демократических сил напали на конголезские войска в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго. В результате атаки погибли 18 конголезцев, по данным военных – сообщает Reuters.

Схватка длилась более 6 часов. По информации военных, погибли 18 гражданских, еще шесть гражданских и четверо солдат ранены. Местные власти заявили, что на фоне насилия трудно бороться с Эболой в регионе.

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Министерство здравоохранения Конго ранее сообщало, что с июля жертвами вируса стали 99 человек, у 48 обнаружили инфекцию. Количество людей, контактировавших с вирусом, достигло 1609 человек.

В августе в аэропорту возле Бени повстанцы из Альянса демократических сил напали на базу миротворческой миссии ООН, где находились и украинские военные. Украинские миротворцы, выполняющие задачи в Конго, ударили из вооружения вертолетов Ми-24 по лагерю боевиков.

Кроме того, в феврале, по меньшей мере 26 человек были убиты  в результате межэтнического конфликта на востоке Демократической Республики Конго. Столкновение произошло между народностями хема и ленду в провинции Итури. Группа людей напала на деревню, в которой проживали хема. Были сожжены несколько домов.
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