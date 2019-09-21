В результате землетрясения в Албании травмы получили около 70 человек

Ни у кого из госпитализированных нет серьезных травм

В результате землетрясения в Албании, который произошло в субботу, в медицинские учреждения с легкими травмами были госпитализированы 68 человек.

Об этом сообщает ATA.

"В субботу в Албании произошло землетрясение. В его результате пострадали 68 человек, которые были госпитализированы с легкими ранениями в больницы городов Тирана и Дуррес", – говорится в сообщении.

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Как известно, министр здравоохранения страны Огерта Манастирилу посетила пострадавших в больнице Тираны лично. Чиновница заявила, что ни у кого из госпитализированных нет серьезных травм.

Сейчас в госпитале остается 12 человек, всех остальных уже выписали.

Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 4,7 произошло около казахстанско-узбекской границы.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья острова Тайвань. Эпицентр стихии располагался в 16 км к юго-востоку от города Суао, где проживают более 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане, в 300 км к югу от японской столицы, угрозу цунами не объявляли.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждениях. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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