В РФ горели военные склады, а в Кыргызстане арестован экс-президент: главные новости мира

Фото: AFP

Сколько потеряет Кремль из-за торговой войны Китая и США и где Путин нанесет следующий удар: читайте главные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Страны Балтии или Украина: американские СМИ назвали, где Путин может открыть новый "фронт"

Массовые протесты в Москве и задержания тысяч людей могут привести к тому, что президент РФ Владимир Путин попытается отвлечь внимание мировой общественности от них, открыв новый "фронт" за рубежом. Об этом идет речь в редакционной статье американской газеты The Wall Street Journal. Американские СМИ назвали, где Путин может открыть новый "фронт".

"Режим Владимира Путина пытается заставить замолчать их призыв к честным выборам. Поведение Путина не столько демонстрирует его силу, сколько выдает слабость", – говорится в статье.

"Несогласие с путинским режимом всегда было сильнее в городских центрах страны. Но за прошедший год даже некоторые традиционно поддерживающие Путина регионы повернулись к нему спиной в связи с состоянием российской экономики, – указывает редакция газеты. – На протяжении пяти лет реальные доходы падали, в то время как ВВП, как ожидается, вырастет в этом году чуть более чем на 1%". (...) Непопулярное, но необходимое решение Путина повысить пенсионный возраст страны на пять лет не помогло ему политически".

"Теперь риск состоит в том, что он затеет борьбу за рубежом – новый фронт в Прибалтике или, возможно, эскалацию в Азовском море – чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Рейтинг одобрения Путина составлял почти 90% после военных авантюр в Грузии (2008) и в Украине (2014)", – пишет газета.

"Путин может быть еще более склонен к тому, чтобы действовать, на фоне того, как некоторые в США и Европе теряют терпение в связи с долгосрочной стратегией изоляции России. Вместо того чтобы сдаваться, Запад должен дать четко понять, что любой эскалации за рубежом будет оказано сопротивление, и это приведет к новым болезненным экономическим санкциям", – резюмирует The Wall Street Journal.

В России горят военные склады, жителей эвакуируют

После лесных пожаров в Сибири в России новое крупное ЧП – неподалеку от города Ачинск, что в Красноярском крае, горят военные склады с боеприпасами, местных жителей начали эвакуировать.

Воинская часть находится между Ачинском и Назарово, на территории которой находятся склады артиллерийских боеприпасов. Возгорание на складах подтвердили в российском МЧС.

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Очевидцы в Назарово в соцсетях рассказывают, что густой, черный дым от пожара видно с любой точки города. Стало также известно, что началась эвакуация жителей села Каменка, которое находится рядом со складами.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев арестован после двухдневного штурма его резиденции

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев получил обвинение в коррупции и арестован по решению суда на время проведения расследования до 26 августа. Об этом сообщил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

"По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа. Судебное решение было вынесено в здании Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, куда был приглашен судья Первомайского района столицы страны. Судья вынес решение арестовать Атамбаева на время проведения следственных мероприятий", — отметил Слесарев.

По словам адвоката, при задержании Атамбаева был нарушен ряд процессуальных норм.

"Никаких документов о задержании подзащитному предъявлено не было, ему вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения", — подчеркнул адвокат.

Вместе с этим, как сообщил Сергей Слесарев, экс-президента Кыргызстана обвинили в коррупционных преступлениях. Все подробности штурма резиденции экс-президента в Кой-Таше, в котором принимали участие порядка 2 тыс. полицейских и спецназовцев, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "2 тысячи силовиков, водометы и баррикады: что нужно знать об аресте экс-президента Кыргызстана".

Германия подтвердила готовность к переговорам в "нормандском формате"

Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных, погибших в результате обстрела под Павлополем, и подтвердило готовность к активизации "нормандского" переговорного процесса. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщает на своей странице в Twitter.

Напомним, Евросоюз осудил действия пророссийских боевиков, которые нарушили перемирие на Донбассе, вследствие чего ВСУ понесли большие потери – убиты четверо бойцов 36-й бригады морской пехоты.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо морпехов 36-й бригады. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.

Сколько потеряла Россия из-за торговой войны США и Китая

Все более обостряющаяся торговая война США и Китая привела к тому, что Россия понесла существенные финансовые убытки на миллиарды долларов. Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

Он напомнил, что Центробанк РФ последние несколько лет проводит жесткую политику дедолларизации, наполняя свои золотовалютные резервы иными валютными массами, исключая доллар.

"И на таких финтах только за прошлый год ЗВР потеряли около 8 млрд долларов, ведь остальные валюты – менее стабильны и подвержены инфляции, нежели доллар", – пишет эксперт.

"Между тем на обострившейся торговой войне курс юаня резко ушел в пике, от официального курса 6,92225 до биржевого 7,05 за доллар. Для жителей средней полосы России, привыкших к скачкам 10% влево, 10% вправо, эти копейки могут показаться незначительными. Но вот для Центробанка РФ, который перевел в юани 67 млрд долларов, эта девальвация обернулась потерями в 1,8 млрд долларов", – рассказывает Злой Одессит.

Он отметил, что с прошлого года, когда Россия стала активно скупать юани, курс китайской национальной валюты просел с 6,2 до нынешних 7,05 за доллар.

"При этом Китай намерен девальвировать юань, для увеличения конкурентоспособности своих товаров, до отметки 7,3-7,5 юаня за доллар. А это значит, что Россию будет ждать потеря еще минимум 3,7 млрд долларов. Хотя, с учетом ее дедолларизации, уверен, этот показатель потерь будет значительно выше", – делает вывод Коваленко.

Ранее сообщалось, что торговая война США и Китая взвинтила цену золота: побит рекорд за шесть лет.

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