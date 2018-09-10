В РФ заявили, что США применили в Сирии фосфорные бомбы, Пентагон отрицает

Сегодня, 02:44

Применение вооружений с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом Женевской конвенции 1949 года

фото AFP
фото AFP

Российские военные заявили в воскресенье, что 2 американских самолета F-15 нанесли удары по сирийской провинции Дейр-аль-Зор фосфорными боеприпасами. В Пентагоне отрицают эту информацию.

Об этом сообщает Reuters. "Воздушные удары были направлены на село Хаджин, последний опорный пункт ИДИЛ в Сирии, что привело к пожарам, но не было информации о жертвах, рассказали российские военные", – цитирует Reuters сообщение российских информагентств.

"Применение вооружений с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом Женевской конвенции 1949 года. Бомбы с этим веществом считаются оружием массового поражения", – заявили в РФ.

Представитель Пентагона отрицает, что американские самолеты сбросили фосфорные бомбы.

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"В настоящее время мы не получили сообщений о любом использовании белого фосфора", – подчеркнул командующий Шон Робертсон.

"Военные части в этом районе даже не имеют фосфорных боеприпасов любого вида", – добавил он.

"Напряженность между США и Россией усилилась в последние дни, поскольку администрация Трампа рассматривает военные варианты, если Сирия проигнорирует предупреждение Вашингтона от применения химического оружия в нападении на Идлиб, последнего крупного анклава повстанцев,  которые противостоят сирийскому правительству", – говорится в статье Reuters.

Как сообщалось, российская авиация нанесла 20 ударов по позициям повстанцев в  Идлибе. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые кварталы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.

В частности, авиаудары были нанесены в нескольких районах на западе Идлиба и районе Зейзун на севере провинции Хама.

Портал Al-Masdar News утверждает, что было нанесено около 50 ударов, что делает данную бомбардировку российских ВКС самой массированной с начала года.

В Министерстве обороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предостерег от безрассудной атаки на Идлиб.
Россия, Сирия, США, авиация, фосфорная бомба

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