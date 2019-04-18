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В Рио-де-Жанейро при обрушении двух домов погибли почти два десятка человек

Сегодня, 03:18

В результате обрушения пострадали восемь человек, из них трое находятся в больнице

Фото: AFP

В Рио-де-Жанейро при обрушении двух незаконно построенных зданий погибли 19 человек, сообщает Brasil.

По данным агентства, в результате обрушения пострадали восемь человек, из них трое находятся в больнице.

Спасатели разбирают завалы и ищут еще пятерых пропавших человек.

Ранее сообщалось о 16 погибших. 

Напомним, два шестиэтажных здания обрушились рано утром в пятницу, 12 апреля, в неблагополучном районе Музема в Рио-де-Жанейро. По данным местных метеослужб, с понедельника в этом районе выпало 365 мм осадков.


Городские власти сообщили, что обе постройки, а также соседние здания были возведены незаконно. Предположительно, к их возведению причастны представители криминальных организаций, действующих в этом районе. Соседние жилые дома были эвакуированы в связи с угрозой обрушения. 

Ранее мы писали, что проливные дожди продолжают уносить человеческие жизни в Бразилии. Только за последние дни в стране выпало более 70% месячной нормы осадков. От непогоды больше всего пострадали города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Кроме того, власти Рио-де-Жанейро уже ввели режим чрезвычайного положения. В городе закрыты все школы, а местных жителей просят не покидать дома без надобности, а тех, чьи дома подтопило – ждать спасателей.

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Тег Бразилия, дом, жертвы, Рио-де-Жанейро, обрушение

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