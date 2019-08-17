В родственника Атамбаева нашли списки расходов на массовые беспорядки

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МВД Киргизии в доме родственника экс-президента Алмазбека Атамбаева обнаружило список расходов на организацию его сторонниками массовых беспорядков. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В ходе обыска были обнаружены листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, а также обнаружены записи с общими расходами на сумму 2,225 млн сомов (32 тыс. долларов) и 318 тыс. долларов. По предварительным данным, указанные суммы были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков", — отмечается в сообщении.

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По данным ведомства, эти средства хранились в доме тестя сына Атамбаева. Там же нашли списки получателей денег.

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"В настоящее время данные списки тщательно изучаются, и в дальнейшем по ним будет принято законное решение", — отмечает МВД.

Напомним, 7 августа к дому Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш стянули силовиков, чтобы его задержать. Первая волна штурма оказалась неудачной, после чего спецназ отступил, а экс-глава государства потребовал от своего преемника Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента уйти в отставку.

На следующий день силовики предприняли вторую попытку штурма, которая увенчалась успехом – бывший лидер согласился покинуть свою резиденцию вместе с правоохранителями, после чего был доставлен в столицу и помещен в СИЗО.

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