В России коронавирусом заразились более 47 тысяч человек

Количество пациентов с подтвердившейся коронавирусной инфекцией в России превысило 47 тысяч человек – за последние сутки диагноз подтвердился еще у 4268 человек, тогда как накануне новых пациентов насчитали почти на две тысяче больше.

Об этом 20 апреля сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавируса, отметив, что примерно у половины инфицированных заболевание протекает бессимптомно.

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При этом около половины всех новых случаев заражения зарегистрировали в Москве, где теперь насчитывается более 26,3 тысячи пациентов с COVID-19.

Кроме того, 12 пациентов обнаружили и в Алтайском крае, главный шаман которого собирался провести особый двухчасовый обряд с подношением для "успокоения" вируса.

За последние сутки в России выздоровели 155, а скончались 44 человека. Таким образом, общее их число выросло до 3446 и 405 соответственно.

При этом в Роспотребнадзоре добавили, что на данный момент еще 135 тыс. человек находятся под меднаблюдением.

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Как сообщали новости "Сегодня", из-за коронавируса президент РФ Владимир Путин отменил парад на День победы на Красной площади в Москве. Парад перенесли из-за того, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.