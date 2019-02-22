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В Румынии обрушился мост: заблокировано железнодорожное сообщение с Молдовой

Сегодня, 15:17

Перила и пешеходная часть моста упали на рельсы

Фото: RomaniaTV
Фото: RomaniaTV.
В Румынии обрушился мост: заблокировано железнодорожное сообщение с Молдовой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ff5/59b/5c6ff559ba9b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ff5/59b/5c6ff559ba9b0.jpg Другие страны Перила и пешеходная часть моста упали на рельсы

В пятницу, 22 февраля, в Румынии обрушился мост. Об этом передают местные телеканалы. 

Как отмечается, перила и пешеходная часть моста упали на рельсы. Поэтому движение по железной дороге в сторону Молдовы заблокировано. 

Обрушение произошло на мосту в Плоешти на юге страны.

Из-за обрушения заблокировано также движение из Молдовы, а именно маршрут Плоешти-Бузэу.

Напомним, в Киеве с 15 марта решено перекрыть проезд и начать демонтажные работы Шулявском путепроводе. Отметим, что водителей заранее предупредят, установив соответствующие дорожные информеры. На них будет указана дата, с которой запрещено въезжать на мост, а также – пути объезда. Первая очередь реконструкции предполагает демонтаж моста до основания, а затем его полное восстановление. На это уйдет 17 месяцев.

Кроме того, в прошлом году мы писали, что несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль.

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Тег Румыния, мост, Молдова, обрушение

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