В Румынии обрушился мост: заблокировано железнодорожное сообщение с Молдовой
Перила и пешеходная часть моста упали на рельсы
В пятницу, 22 февраля, в Румынии обрушился мост. Об этом передают местные телеканалы.
Как отмечается, перила и пешеходная часть моста упали на рельсы. Поэтому движение по железной дороге в сторону Молдовы заблокировано.
Обрушение произошло на мосту в Плоешти на юге страны.
Из-за обрушения заблокировано также движение из Молдовы, а именно маршрут Плоешти-Бузэу.
Напомним, в Киеве с 15 марта решено перекрыть проезд и начать демонтажные работы Шулявском путепроводе. Отметим, что водителей заранее предупредят, установив соответствующие дорожные информеры. На них будет указана дата, с которой запрещено въезжать на мост, а также – пути объезда. Первая очередь реконструкции предполагает демонтаж моста до основания, а затем его полное восстановление. На это уйдет 17 месяцев.
Кроме того, в прошлом году мы писали, что несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Румынии обрушился мост: заблокировано железнодорожное сообщение с Молдовой". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"