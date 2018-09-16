В Румынии с бутылками и ножами напали на двух американских спортсменов

Пострадавшие находятся в медучреждении, у одного из них пробито легкое

В румынском городе Брэила на двух американских спортсменов – 24-летнего Даррела Боуи и 25-летнего Джозефа Макклейна, которые выступают за брэильский баскетбольный клуб Cuza Sport, было совершено нападение, им были нанесены удары бутылками и ножами. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда американцы вместе с другими участниками команды находились на террасе одного из ресторанов в центре города, где и подверглись нападению группы других посетителей. Пострадавшие были ппрооперированы в уездной больнице неотложной помощи, один из них находится в тяжелом состоянии с пробитым легким.

Полиция изучает видеокадры установленной на террасе камеры, возбуждено уголовное дело.

Посольство США в Румынии проинформировано о нападении на двух американских граждан в городе Брэиле и следит за расследованием происшествия.

Как сообщалось, экс-голкипер "Динамо" Александр Шовковский стал объектом нападения своей бывшей тещи, которая сначала кидарла в него камнями, а затем стреляла из пистолета.

А в России спортсмен зверски избил пять человек в ночном клубе.

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