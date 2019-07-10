В румынских Карпатах выпал летний снег

Последний раз летний снег выпадал на этой территории примерно 15-лет назад в конце августа

Фото: mukachevo.net

Аномально низкая температура воздуха принесла снежную погоду в румынские Карпаты. Поэтому горы в округе Марамуреш, что на востоке Румынии, полностью в снегу.

Снег выпал на горе Пьетрос на высоте 2300 метров над уровнем моря (высочайшая вершина горного массива Родна). Такой погоды здесь не видели летом уже пару десятков лет. Минусовая температура держалась в регионе четыре дня, и в последний день пошел снег.

Мэр города Борша сообщил в социальных сетях, это первый снег за многие годы. Последний раз летний снег выпадал здесь примерно 15-лет назад в конце августа.

Напомним, в прошлом году в ночь на 23 июня на высокогорье Карпат выпал снег. В то же время в Раховском районе Закарпатской области был разбит детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей. Для оказания помощи туристам были привлечены две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и три единицы техники.

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Спасатели добирались почти семь часов к группе детей, чей палаточный лагерь на горе Близница засыпало снегом . Детям принесли теплые одеяла и согрели горячим чаем. Потом помогли им спустится и доставили в село Квасы Раховского района. После этого ребят планировали разместить в одном из хостелов Раховского района.

Также мы писали, что в этом году в Карпатах на Пасхальные праздники выпал снег.

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