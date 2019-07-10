Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В румынских Карпатах выпал летний снег

10 июля, 14:47

Последний раз летний снег выпадал на этой территории примерно 15-лет назад в конце августа

Фото: mukachevo.net

Аномально низкая температура воздуха принесла снежную погоду в румынские Карпаты. Поэтому горы в округе Марамуреш, что на востоке Румынии, полностью в снегу.

Снег выпал на горе Пьетрос на высоте 2300 метров над уровнем моря (высочайшая вершина горного массива Родна). Такой погоды здесь не видели летом уже пару  десятков лет. Минусовая температура держалась в регионе четыре дня,  и в последний день пошел снег.

Мэр города Борша сообщил в социальных сетях, это первый снег за многие годы. Последний раз летний снег выпадал здесь примерно 15-лет назад в конце августа.

Напомним, в прошлом году в ночь на 23 июня на высокогорье Карпат выпал снег. В то же время в Раховском районе Закарпатской области был разбит детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей. Для оказания помощи туристам были привлечены две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и три единицы техники.

Спасатели добирались почти семь часов к группе детей, чей палаточный лагерь на горе Близница засыпало снегом . Детям принесли теплые одеяла и согрели горячим чаем. Потом помогли им спустится и доставили в село Квасы Раховского района. После этого ребят планировали разместить в одном из хостелов Раховского района.

Также мы писали, что в этом году в Карпатах на Пасхальные праздники выпал снег.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, снег, Карпаты, горы

Вы сейчас просматриваете новость " В румынских Карпатах выпал летний снег". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

mukachevo.net

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Половину Украины накроют холодные дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:11

10 июля погода разделит Украину на две части – дожди с прохладой и солнце с температурой до +25

Средина лета удивит: прогноз погоды до начала следующей недели

Вчера, 15:29

По прогнозам синоптиков, дожди и достаточно прохладная температура воздуха продержатся в Украине до конца текущей недели

"Сентябрьская свежесть продлится еще долго": синоптик сообщила о похолодании

Вчера, 15:01

Местами в Украине 10 июля температура воздуха опуститься до всего семи градусов тепла

Синоптики рассказали о погоде на завтра: в некоторых регионах температура опустится до +7

Вчера, 12:06

Сегодня украинцам придется утепляться, а в некоторых областях – снова доставать зонты

Всплыли жуткие факты о семье убийцы 11-летней Даши Лукьяненко

Полиция назвала возможную причину убийства работницы ВР

"Пассажиры крестятся, машины вокруг тонут": у аэропорта Москвы ЧП

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле

Добкина не пустили в Россию

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Kasta объявляет скидки до 90% на все электрочайники

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Украинская ответочка России

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь