В самолете МАУ умерли десятки собак: реакция авиакомпании и общественности

Всего в грузовой отсек самолета поместили больше 500 животных одновременно

Ранее Россию взбудоражила гибель двух породистых кошек на борту самолета "Аэрофлот", а теперь стало известно о гибели почти четырех десятков щенков, которых везли на самолете "Международных авиалиний Украины" из Киева.

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Изначально о произошедшем сообщила на своей странице в Facebook некая Эбби Лоренцен.

По ее словам, приехав в аэропорт Торонто, чтоб забрать своего кота, она обнаружила неподобающие условия перевозки животных – они находились по двое в тесных переносках, которые были сложены друг на друга. В качестве подтверждения своих слов, она прикрепила несколько видео из аэропорта "Борисполь".

По данным CBC, речь идет именно о собаках породы французский бульдог.

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Авиаперевозчик подтвердил, что действительно осуществляли коммерческую перевозку более 500 собак и котов.

"Авиакомпания МАУ регулярно проходит аудит IOSA на предмет безопасности полетов и качества, стандартами которого, в том числе, регулируются (очень строго и жестко) и перевозки живых животных. МАУ имеет все необходимые международные сертификаты и соответствующих специалистов, соблюдает все требования и процедуры", – заверили в авиакомпании.

В то же время в МАУ утверждают, что ни аэропорт Торонто, ни авиационные власти Канады, ни хендлинг не предоставили никакие официальные или другие подтверждающие документы о гибели животных.

А от отправителей или получателей пока что не поступали жалобы насчет несоответствующих условий перевозки животных.

"Весь персонал МАУ выражает свои соболезнования в связи с трагической гибелью животных во время нашего полета. МАУ работает с местными властями, чтобы определить, что произошло, и внести любые изменения, необходимые для предотвращения повторения такой ситуации", – добавил авиаперевозчик.

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Также "Международные авиалинии Украины" напомнили, что соблюдают принцип pers friendly и изменили правила перевозки домашних питомцев, разрешив путешествовать в салоне самолета животным весом до 10 кг.

В Канадском агентстве инспекции пищевых продуктов (CFIA) уже сообщили, что 13 июня в страну отправили сотни собак, из которых 38 погибли, а многие другие были обезвожены, ослаблены или рвали.

"Чиновники CFIA в настоящее время расследуют обстоятельства, связанные с этим инцидентом, и определяют действия после завершения расследования", – цитирует официального представителя агентства издание The Globe and Mail.

В свою очередь исполнительный директор канадского отделения Humane Society International Ребекка Олдворт уже указала, что щенков перевозили при слишком высоких температурах, что и могло привести к их смерти. Женщина призвала власти своей страны выяснить, были ли нарушения стандартов безопасности животных.

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Обстоятельствами случившегося уже заинтересовались и в Украине – Нацполиция Киевской области уже открыла уголовное расследование гибели десятков животных.

"Установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находилось свыше 3 тонн груза, учитывая животных", – отметили в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в этом году в Австралии сотрудники перевозчика Virgin на долгое время оставили собаку одной из пассажирок на взлетно-посадочной полосе. По словам женщины, на дворе в это время было "30 градусов жары".

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