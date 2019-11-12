В Саудовской Аравии актеров театра пытались зарезать во время спектакля

В результате атаки двое мужчин и женщина были ранены

В Саудовской Аравии, где ранее женщинам разрешили получать водительские права, произошла жестокая расправа прямо на сцене театра.

Неизвестный порезал трех актеров во время спектакля, который проходил в парке короля Абдаллы в столице королевства – Эр-Рияде.

Злоумышленник с ножом набросился на актеров во время постановки, в результате чего двое мужчин и одна женщина получили ножевые ранения. Охранники остановили мужчину и передали полиции.

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Причины нападения на данный момент неизвестны. Местная пресса пишет, что нападавший – представитель одной из арабских стран.

Напомним, в сентябре украинцам стало значительно проще попасть в Саудовскую Аравию, которая считается одним из самых закрытых государств мира. Если прежде туристы могли посетить эту страну только по групповой визе либо как религиозные паломники, то сейчас для этого будет достаточно получить электронную визу по прилете.

А в прошлом месяце саудовские власти разрешили несостоящим в браке разнополым туристам снимать в отелях один номер на двоих. Ранее туристы могли поселиться в одном номере только после предъявления доказательств того, что они женаты.

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