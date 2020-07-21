В Саудовской Аравии экстренно госпитализировали короля: что произошло

У 84-летнего правителя королевства обнаружили опасную для его лет болезнь

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель-Азиз Аль Сауд попали на больничную койку.

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Ссылаясь на королевский суд, государственное агентство SPA сообщает, что у 84-летнего монарха диагностировали воспаление желчного пузыря, в связи с чем он проходит обследование в специализированной больнице в Эр-Рияде.

Подробности состояния саудовского правителя не разглашаются.

Наблюдатели полагают, что пожилой правитель страдает от другого опасного заболевания – деменции. Кроме того, в 2010 он перенес операцию на позвоночнике, а позже – инсульт.

Напомним, что саудовским королем Салман стал в январе 2015 года после смерти своего старшего брата Абдаллы от пневмонии. Наследным принцем при этом был назначен его брат Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, но в 2017 году в обход традиций наследником престола стал сын короля Мухаммед бен Салман. Сейчас 34-летний кронпринц считается самым влиятельным человеком в королевстве.

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А ранее прессе стало известно о напряженном телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии из-за "нефтяной войны" Москвы и Эр-Рияда.

Также сообщалось, что ранее в этом году правоохранительные органы Саудовской Аравии арестовали брата и племянника короля Салмана – Ахмада бин Абдель-Азиза Аль Сауда и бывшего кронпринца Мухаммеда бин Наифа. Их заподозрили в намерении помешать кронпринцу Мохаммеду в будущем занять трон.

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