В Саудовской Аравии казнили почти 40 человек за день

В многих городах королевство привели в действие высшую меру наказания для обвиняемых в терроризме

Фото: Pixabay

В Саудовской Аравии, где в этом году впервые за очень долгое время выпал снег, казнили 37 подданных королевства, ранее признанных виновными в причастности к терроризму.

Смертный приговор приводился 23 апреля как в крупных саудовских городах – Эр-Рияде, Медине и Мекке, – так и населенных пунктах поменьше.

Как пишет местная пресса, казненные обвинялись в следовании экстремистской идеологии, создании террористических ячеек и разжигании религиозной вражды.

В последние годы Эр-Рияд неоднократно становился объектом критики из-за практики казнить террористов, поскольку под таким предлогом власти якобы просто убирают неугодных режиму и оппозиционеров.

Напомним, ранее в этом году власти Шри-Ланки объявили конкурс на новую государственную должность – палача. Спустя более 40 лет после того, как в стране отменили смертную казнь, местное правительство приняло решение вновь вернуть высшую степень наказания за такие преступления, как убийство, наркоторговля и изнасилование.

Мы также писали о казни в Китае гражданина по имени Ян Цзаньюнь. Его признали виновным в совершении умышленного наезда на людей в сентябре 2018 года, жертвами которого стали 15 человек. Смертный приговор был приведен в действие 29 января в провинции Хунань.

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