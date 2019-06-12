В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт: 26 человек пострадали

Ракета ударила по залу прибытия аэропорта, пострадавшие – мирные граждане

Аэропорт. Фото: facebook.com/argaamplus.

Повстанцы-хуситы выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, в результате ранения получили 26 человек, сообщает в среду телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.

По данным телеканала, ракета ударила по залу прибытия аэропорта, пострадавшие – мирные граждане. Коалиция назвала произошедшее военным преступлением.

Ранее сами хуситы сообщали, что они нанесли удар по аэропорту в Абхе.

Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии.

Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток-Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники из террористической группировки "Ансар Алла".

Напомним, hfytt военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.

Мы также писали, что США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.

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