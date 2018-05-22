В Саудовской Аравии полсотни человек пострадали при аварийной посадке самолета

В ходе эвакуации из самолета компании Saudi Arabian Airlines пострадали как минимум 53 человека. Это произошло в аэропорту города Джидда, расположенном на западе Саудовской Аравии, пишет ТАСС.

Пассажиры покидали судно при помощи надувных трапов. Одна женщина получила несколько переломов, 52 человека получили незначительные травмы. Самолет вынужден был совершить аварийную посадку, так как командир корабля заметил неисправность в гидравлическом механизме переднего шасси и решил сажать судно.

Всего на борту самолета находились 141 пассажир и 10 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в стамбульском аэропорту имени Ататюрка во время рулежки столкнулись два пассажирских самолета.

Лайнер Airbus A330 авиакомпании из Южной Кореи Asiana зацепил крылом самолет A321, принадлежащий Turkish Airlines. На борту южнокорейского авиалайнера находились 236 человек, турецкого – 217. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus со 168 пассажирами на борту после приземления съехал со взлетной полосы в аэропорту провинции Трабзон (Турция) и застрял на склоне над Черным морем.