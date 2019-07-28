В Саудовской Аравии построят самую длинную в мире тестовую трассу Hyperloop

Длина участка составит 35 километров

Фото: facebook.com/hyperlooptt.

Американская компания Virgin Hyperloop One заключила с правительством Саудовской Аравии соглашение, предусматривающее строительство тестового участка транспортной системы Hyperloop.

Длина участка составит 35 километров — самый длинный участок Hyperloop в мире, сообщает BBC News.

Соглашение Virgin Hyperloop One с правительством Саудовской Аравии, кроме тестового участка Hyperloop, также предусматривает создание научно-производственного предприятия. Оно будет вести разработки в области трубной транспортной системы и проводить испытания. Весь комплекс будет возведен к северу от Джидды (город на западе Саудовской Аравии).

Компания Virgin Hyperloop Technologies уже имеет в своем распоряжении один тестовый участок Hyperloop. Он находится недалеко от Лас-Вегаса в пустыне Мохаве. Длина составляет около 500 метров. Тестовые трассы Hyperloop сегодня располагают также компании SpaceX и HyperloopTT.

Напомним, что ранее ученые заявили, что в Украине можно внедрять технологию Hyperloop. Хотя многие эксперты относятся к проекту скептически, называя проект "научной фантастикой".

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