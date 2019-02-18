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В Саудовской Аравии выпал снег: появились впечатляющие видео

Сегодня, 16:36

Местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу

Фото: aawsat.com
Фото: aawsat.com.
В Саудовской Аравии выпал снег: появились впечатляющие видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ac1/489/5c6ac1489454a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ac1/489/5c6ac1489454a.jpg Другие страны Местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу

Жители традиционно жаркой Саудовской Аравии стали свидетелем не самого привычного явления – на севере королевства началась настоящая зима. На высшей точке страны, горе Джабаль-эль-Лауз в провинции Табук, выпал снег.

В частности, жители региона публикуют фотографии бедуинов, которые катаются с горы на санках, укутавшись в теплую одежду.

Местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу.

В то же время, жители других частей страны также делятся фото и видео заснеженных городов.

Напомним, выходки погоды наблюдались ранее и в других странах – например, в начале лета в нескольких регионах РФ аномально опустилась температура воздуха и выпал снег

Мы также писали, что в конце августа в Альпах в прошлом году после двух недель жары температура резко снизилась до минус 4 и выпало до полуметра снега.

Кроме того, в Австралии 22 ноября – то есть, незадолго до лета в Южном полушарии – также выпал снег.

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Тег зима, снег, горы, Саудовская Аравия, снегопады

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