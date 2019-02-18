В Саудовской Аравии выпал снег: появились впечатляющие видео
Местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу
Жители традиционно жаркой Саудовской Аравии стали свидетелем не самого привычного явления – на севере королевства началась настоящая зима. На высшей точке страны, горе Джабаль-эль-Лауз в провинции Табук, выпал снег.
В частности, жители региона публикуют фотографии бедуинов, которые катаются с горы на санках, укутавшись в теплую одежду.
TWITTER— Moriya מוריה موريه (@LevyMoriya) January 17, 2019
Местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу.
В то же время, жители других частей страны также делятся фото и видео заснеженных городов.
Напомним, выходки погоды наблюдались ранее и в других странах – например, в начале лета в нескольких регионах РФ аномально опустилась температура воздуха и выпал снег.
Мы также писали, что в конце августа в Альпах в прошлом году после двух недель жары температура резко снизилась до минус 4 и выпало до полуметра снега.
Кроме того, в Австралии 22 ноября – то есть, незадолго до лета в Южном полушарии – также выпал снег.
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