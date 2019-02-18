В Саудовской Аравии выпал снег: появились впечатляющие видео

Местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу

Фото: aawsat.com.

В Саудовской Аравии выпал снег: появились впечатляющие видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ac1/489/5c6ac1489454a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ac1/489/5c6ac1489454a.jpg 2019-02-18T16:36:45+02:00 Другие страны Местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу

Жители традиционно жаркой Саудовской Аравии стали свидетелем не самого привычного явления – на севере королевства началась настоящая зима. На высшей точке страны, горе Джабаль-эль-Лауз в провинции Табук, выпал снег.

В частности, жители региона публикуют фотографии бедуинов, которые катаются с горы на санках, укутавшись в теплую одежду.

TWITTER— Moriya מוריה موريه (@LevyMoriya) January 17, 2019

Местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу.

В то же время, жители других частей страны также делятся фото и видео заснеженных городов.

Напомним, выходки погоды наблюдались ранее и в других странах – например, в начале лета в нескольких регионах РФ аномально опустилась температура воздуха и выпал снег.

Мы также писали, что в конце августа в Альпах в прошлом году после двух недель жары температура резко снизилась до минус 4 и выпало до полуметра снега.

Кроме того, в Австралии 22 ноября – то есть, незадолго до лета в Южном полушарии – также выпал снег.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Саудовской Аравии выпал снег: появились впечатляющие видео". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.