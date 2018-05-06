В секторе Газа прогремел взрыв: есть жертвы

По меньшей мере пятеро палестинцев погибли в субботу в результате взрыва, прогремевшего в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила газета "Джерусалем пост" со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения, – сообщает ТАСС.

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Информация о том, в результате чего произошел взрыв, а также другие подробности инцидента не приводятся.

Накануне сообщалось, что в секторе Газа возобновились столкновения, больше тысячи пострадавших. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, в результате беспорядков в ходе Марша возвращения были ранены по меньшей мере 1 143 палестинца. Из них более 40 человек получили огнестрельные ранения.

Напомним, 30 марта, количество погибших во время столкновений между палестинцами и израильской армией в секторе Газа увеличилось до 15 человек.

Как известно, лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал к новому восстанию против Израиля. Поводом для этого призыва стало решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей еврейского государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире.



