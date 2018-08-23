В Сербии задержали одиозного боевика, который воевал на Донбассе

Сегодня, 19:34

Братислав Живкович – командующий сербской национал-шовинистической парамилитарной организации Четники

Братислав Живкович. Фото: v-n-zb - LiveJournal)
Братислав Живкович. Фото: v-n-zb - LiveJournal)

Серба Братислава Живковича, который воевал на стороне боевиков на Донбассе, арестовали по подозрению в участии в военных действиях за рубежом. Об этом пишет Slobodna Evropa.

Как отмечает издание, представители сербского Министерства внутренних дел во исполнение предписания прокуратуры задержали Живковича, известного как лидера движения четников в Сербии, в Крушеваци "по подозрению в совершении уголовного преступления по организации участия в войне или вооруженном конфликте в чужой стране". Подозреваемого поместили под стражу.

Также добавляется, что Братислав Живкович – командующий сербской национал-шовинистической парамилитарной организации Четники. Он принимал участие в конфликтах в Боснии, Косово и Хорватии в 90-ых годах.

В 2014-году он отправился в Крым, заявив, что нужно помочь русским в войне с украинцами.

Позже он поехал на Донбасс, где вместе с другими сербами принимал участие в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков.

Ранее мы писали о том, что Украина обратится в НАТО из-за сербских наемников на Донбассе.

Спецслужба выявила более полусотни молдавских наемников, воюющих против ВСУ на Донбассе.
Сербия, Донбасс, боевики, наемники
Источник:

РБК-Украина

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