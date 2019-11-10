В сети набирает популярности страница "улыбчивой" совы

В социальных сетях появилась новая звезда, которая любит путешествия и наслаждается жизнью – сова из Японии по кличке Микото.

Ее страницу в сети регулярно посещает почти девять тысяч человек, чтобы увидеть, как птица вместе со своим хозяином катается на велосипеде, спит в картонной коробке или примеряет вязаную шапочку.

Но самое популярное видео – ролик, на котором сова "улыбается", в тот момент, когда ее гладит хозяин.

Реклама

Напомним, ранее в Ирпене пьяные люди открыли стрельбу из воздушного ружья по сове, у которой было двое птенцов. Птица от ранений погибла. Такая же судьба ожидала и совят, однако их спасло вмешательство неравнодушной дамы. Птенцов – мальчика и девочку – передали на выкармливание зоозащитнице, имеющей опыт в спасении диких птиц. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Также известно, что с первым льдом у спасателей и волонтеров значительно увеличилось и количество вызовов о помощи замерзающим на озерах лебедям.

Кроме того, мы писали о том, как принимают спасенных лебедей в Межигорье.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама