В Северной Корее чиновника расстреляли из-за коронавируса: что произошло

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В Северной Корее чиновник был казнен за нарушение карантинных мероприятий в связи с распространением смертельного коронавируса из Китая. Об этом сообщило южнокорейское издание Dong-A Ilbo со ссылкой на источники в КНДР.

Как сообщается, чиновник в начале февраля вернулся из рабочей поездки в Китай и был помещен в карантин. Однако мужчина, несмотря на запрет, решил посетить общественную баню. Он был задержан и расстрелян за нарушение условий содержания карантина.

Официального подтверждения этой информации нет.

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Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что он будет руководствоваться военным законодательством против любого несанкционированного выезда с указанной территории во время карантина. Жесткие карантинные меры действуют в Северной Корее с начала февраля.

Напомним, вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

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Недавно во Всемирной организации здравоохранения сделали тревожный прогноз о коронавирусе.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

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