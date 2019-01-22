В Северной Корее нашли тайную базу с баллистическими ракетами

Она служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил

Фото: Getty Images

В Северной Корее нашли тайную базу с баллистическими ракетами //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg 2019-01-22T03:47:27+02:00 Другие страны Она служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил

Исследователи обнаружили секретную базу баллистических ракет в Северной Корее. Об этом сообщает The Hill.

"База является одним из 20 не заявленных северокорейским правительством ракетных мест, финансируемого Центром стратегических и международных исследований (CSIS)", – говорится в сообщении.

База, согласно докладу, вероятно, не является частью переговоров по денуклеаризации между Соединенными Штатами и Северной Кореей, так как место не объявлено. Она, как сообщается, служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил.

Это противоречит договоренностям президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о полной денуклеаризацией Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности.

Договоренность об отказе Пхеньяна от ракетно-ядерной программы была достигнута между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре в июне 2018 года. Пхеньян предпринял ряд шагов по реализации этих договоренностей с расчетом на смягчение санкций со стороны США, однако Вашингтон последовательно заявляет, что вопрос о санкциях может быть пересмотрен только по окончании процесса полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, Ким Чен Ын в новогоднем обращении поставил условие США.

Ранее в КНДР заявляли, что Вашингтон должен прекратить угрожать КНДР ядерным оружием. Денуклеаризация Корейского полуострова предусматривает ликвидацию оружия массового уничтожения не только на севере полуострова, но и на его юге, заявили в КНДР, имея в виду дислоцированные в Южной Корее американские войска, предоставившие этой стране свой "ядерный зонтик".

Ранее сообщалось, что на территории КНДР обнаружили 13 ракетных баз, о которых Пхеньян не заявлял на переговорах с Соединенными Штатами.

Кроме того, Пхеньян уже предупреждал Вашингтон, что не остановит свою ядерную программу, если США не предоставят со своей стороны гарантии безопасности.

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