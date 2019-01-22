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В Северной Корее нашли тайную базу с баллистическими ракетами

Сегодня, 03:47

Она служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил

Фото: Getty Images
В Северной Корее нашли тайную базу с баллистическими ракетами //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg Другие страны Она служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил

Исследователи обнаружили секретную базу баллистических ракет в Северной Корее. Об этом сообщает The Hill.

"База является одним из 20 не заявленных северокорейским правительством ракетных мест, финансируемого Центром стратегических и международных исследований (CSIS)", – говорится в сообщении.

База, согласно докладу, вероятно, не является частью переговоров по денуклеаризации между Соединенными Штатами и Северной Кореей, так как место не объявлено. Она, как сообщается, служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил.

Это противоречит договоренностям президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о полной денуклеаризацией Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности.

Договоренность об отказе Пхеньяна от ракетно-ядерной программы была достигнута между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре в июне 2018 года. Пхеньян предпринял ряд шагов по реализации этих договоренностей с расчетом на смягчение санкций со стороны США, однако Вашингтон последовательно заявляет, что вопрос о санкциях может быть пересмотрен только по окончании процесса полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, Ким Чен Ын в новогоднем обращении поставил условие США.

Ранее в КНДР заявляли, что Вашингтон должен прекратить угрожать КНДР ядерным оружием. Денуклеаризация Корейского полуострова предусматривает ликвидацию оружия массового уничтожения не только на севере полуострова, но и на его юге, заявили в КНДР, имея в виду дислоцированные в Южной Корее американские войска, предоставившие этой стране свой "ядерный зонтик".

Ранее сообщалось, что на территории КНДР обнаружили 13 ракетных баз, о которых Пхеньян не заявлял на переговорах с Соединенными Штатами.

Кроме того, Пхеньян уже предупреждал Вашингтон, что не остановит свою ядерную программу, если США не предоставят со своей стороны гарантии безопасности.

США, КНДР, ракеты, Трамп, Ким Чен Ын, база, денуклеаризация

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