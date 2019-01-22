В Северной Корее нашли тайную базу с баллистическими ракетами
Она служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил
Исследователи обнаружили секретную базу баллистических ракет в Северной Корее. Об этом сообщает The Hill.
"База является одним из 20 не заявленных северокорейским правительством ракетных мест, финансируемого Центром стратегических и международных исследований (CSIS)", – говорится в сообщении.
База, согласно докладу, вероятно, не является частью переговоров по денуклеаризации между Соединенными Штатами и Северной Кореей, так как место не объявлено. Она, как сообщается, служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил.
Это противоречит договоренностям президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о полной денуклеаризацией Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности.
Договоренность об отказе Пхеньяна от ракетно-ядерной программы была достигнута между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре в июне 2018 года. Пхеньян предпринял ряд шагов по реализации этих договоренностей с расчетом на смягчение санкций со стороны США, однако Вашингтон последовательно заявляет, что вопрос о санкциях может быть пересмотрен только по окончании процесса полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.
Напомним, Ким Чен Ын в новогоднем обращении поставил условие США.
Ранее в КНДР заявляли, что Вашингтон должен прекратить угрожать КНДР ядерным оружием. Денуклеаризация Корейского полуострова предусматривает ликвидацию оружия массового уничтожения не только на севере полуострова, но и на его юге, заявили в КНДР, имея в виду дислоцированные в Южной Корее американские войска, предоставившие этой стране свой "ядерный зонтик".
Ранее сообщалось, что на территории КНДР обнаружили 13 ракетных баз, о которых Пхеньян не заявлял на переговорах с Соединенными Штатами.
Кроме того, Пхеньян уже предупреждал Вашингтон, что не остановит свою ядерную программу, если США не предоставят со своей стороны гарантии безопасности.
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