Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Северной Корее обнаружили более 300 мест для казней

11 июня, 13:39

Членов семей обвиняемых или их соседей заставляют смотреть на саму казнь

Фото: AFP

Группа южнокорейских правозащитников Transitional Justice Working Group идентифицировала на территории Северной Кореи сотни мест, где казнят людей. Об этом сообщает Independent со ссылкой на доклад группы.

"Группа южнокорейских правозащитников заявила об идентификации сотни мест в Северной Корее, где происходят публичные и внесудебные казни", – говорится в сообщении.

По данным Transitional Justice Working Group, в целом речь идет о 323 таких местах. Как объяснили правозащитники, часто казни происходят на рынках, школах, а также у рек, в полях и на холмах.

Сами казни происходят после показательного и непродолжительного судебного заседания на местах, без присутствия адвокатов. В то же время членов семей обвиняемых или их соседей заставляют смотреть на саму казнь.

Отмечается, что о таких местах стало известно благодаря показаниям 600 граждан КНДР, бежавших в Южную Корею.

По мнению автора доклада Шим Хи Сока, количество казней уменьшается, однако вероятно, что многие из них проводятся тайно.

Напомним, ранее мы писали, что спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хук Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. С таким утверждением в пятницу, 31 мая, выступила консервативная южнокорейская газета "Чосон ильбо", сославшись на источники в КНДР.

Позже стало известно, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чен впервые за долгое время появилась на публике и тем самым опровергла слухи о том, что она вместе с другими высокопоставленными чиновниками была наказана за неудавшийся саммит США-КНДР в Ханое.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег КНДР, казнь, Северная Корея, расстрелы

Вы сейчас просматриваете новость " В Северной Корее обнаружили более 300 мест для казней". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Ученые назвали овощ для снижения давления

Смотрящий Панас. Почему случился бунт в одесской колонии

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Диета по группе крови: охотничья первая

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон

Украина добилась важного успеха с новыми ракетами

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь