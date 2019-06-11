В Северной Корее обнаружили более 300 мест для казней

Членов семей обвиняемых или их соседей заставляют смотреть на саму казнь

Фото: AFP

Группа южнокорейских правозащитников Transitional Justice Working Group идентифицировала на территории Северной Кореи сотни мест, где казнят людей. Об этом сообщает Independent со ссылкой на доклад группы.

"Группа южнокорейских правозащитников заявила об идентификации сотни мест в Северной Корее, где происходят публичные и внесудебные казни", – говорится в сообщении.

По данным Transitional Justice Working Group, в целом речь идет о 323 таких местах. Как объяснили правозащитники, часто казни происходят на рынках, школах, а также у рек, в полях и на холмах.

Сами казни происходят после показательного и непродолжительного судебного заседания на местах, без присутствия адвокатов. В то же время членов семей обвиняемых или их соседей заставляют смотреть на саму казнь.

Отмечается, что о таких местах стало известно благодаря показаниям 600 граждан КНДР, бежавших в Южную Корею.

По мнению автора доклада Шим Хи Сока, количество казней уменьшается, однако вероятно, что многие из них проводятся тайно.

Напомним, ранее мы писали, что спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хук Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. С таким утверждением в пятницу, 31 мая, выступила консервативная южнокорейская газета "Чосон ильбо", сославшись на источники в КНДР.

Позже стало известно, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чен впервые за долгое время появилась на публике и тем самым опровергла слухи о том, что она вместе с другими высокопоставленными чиновниками была наказана за неудавшийся саммит США-КНДР в Ханое.

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