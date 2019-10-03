В Северной Корее подтвердили, что запустили баллистическую ракету

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КНДР подтвердила, что успешно провела тестовый пуск баллистической ракеты нового типа с подводной лодки. Об это сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря (Японского моря —Ред) успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа „Пуккыксон-3" с борта подводной лодки", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в результате пуска, проведенного под большим углом, "были подтверждены основные тактико-технические показатели новейшей баллистической ракеты".

"Успешный испытательный запуск баллистической ракеты нового типа „Пуккыксон-3" с подлодки, проведенный на этот раз, является значительным успехом, открывшим новую фазу в сдерживании угрозы КНДР со стороны внешних сил и дальнейшем развитии самостоятельной военной мощи страны", — резюмирует ЦТАК.

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Ранее Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что КНДР могла осуществить испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных платформ. По данным японского правительства, КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря, которая разделилась на несколько частей, одна из них упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. Последний раз ракеты КНДР достигали этой зоны в ноябре 2017 года.

КНДР с июля текущего года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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