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В Северной Корее жестко ответили на предложение японского премьера о встрече

3 июня, 09:08

Синдзо Абэ хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий и провести откровенный разговор

Фото: AFP

Пресс-секретарь комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе раскритиковал желание премьер-министра Японии Синдзо Абэ встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Команда Абэ говорит о "готовности к переговорам на высшем уровне без предварительных условий", при этом безрассудно нанося вред КНДР, что является верхом наглости", - заявил представитель комитета в интервью ЦТАК.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему настроен на личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, несмотря на резкую критику в свой адрес со стороны Пхеньяна. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

"Премьер-министр Абэ, - сказал он, - намерен преодолеть взаимное недоверие и лично без предварительных условий встретиться с председателем Ким Чен Ыном для откровенного разговора".

В ответ, генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Синдзо Абэ по-прежнему настроен на личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, несмотря на резкую критику в свой адрес со стороны Пхеньяна.

"Премьер-министр Абэ, – сказал он, - намерен преодолеть взаимное недоверие и лично без предварительных условий встретиться с председателем Ким Чен Ыном для откровенного разговора".

В начале мая премьер-министр Японии заявил в интервью газете Sankei Shimbun: "Мы не можем сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я непосредственно не встречусь с господином Кимом (Ким Чен Ыном – Ред.). Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор".

Как сообщалось, правительство Японии приняло решение на два года продлить санкции в отношении Северной Кореи.

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Тег Япония, КНДР, Северная Корея

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ТАСС

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