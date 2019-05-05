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В Северной Македонии стартовал второй тур президентских выборов

5 мая, 10:26

По всей стране открыты 3480 избирательных участков

Фото: AFP

В Северной Македонии началось голосование во втором туре президентских выборов. В 7:00 по местному времени (08:00 по Киеву – ред.) по всей стране открылись 3480 избирательных участков. Проголосовать во втором туре могут более 1,8 млн граждан республики.

На пост президента страны претендуют Стево Пендаровски от правящего "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ) и кандидат от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства" Гордана Силяновска-Давкова. Согласно данным Государственной избирательной комиссии, по результатам первого тура они набрали 322 581 и 318 341 голоса соответственно.

Голосование завершится в 19:00 (20:00 по Киеву- ред.). Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны к полуночи, а официальные итоги будут объявлены в течение следующего дня.

Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.

Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".

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Тег выборы, второй тур, голосование, старт, Северная Македония

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Источник:

ТАСС

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