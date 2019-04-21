В Северной Македонии стартовали президентские выборы

По всей стране уже открылись 3480 участков

Фото: AFP

В Северной Македонии в 07:00 по местному времени (08:00 по Киеву) начались президентские выборы. По всей стране открыты 3480 участков, а голосование завершится в 19:00 (20:00 по Киеву).

На этих выборах смогут проголосовать более 1,8 млн граждан балканского государства. На пост главы государства претендуют три кандидата: представитель крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства" Гордан Силяновска-Давков, Стево Пендаровски от правящего "Социал-демократического союза Македонии" и поддерживаемый "Альянсом албанцев" и Движением "Беса" Блерим Река.

По оценкам местных экспертов, наибольшие шансы на победу имеет Стево Пендаровски, за которого готовы проголосовать свыше 30 процентов избирателей. Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны к полуночи, а официальные итоги будут объявлены на следующий день.

Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.

Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Северной Македонии стартовали президентские выборы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"