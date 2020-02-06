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В Шанхае число случаев заражения коронавирусом превысило 250

6 февраля, 05:31

Пока зафиксирован один летальный случай

/ Фото: cnsphoto via REUTERS

Число случаев заражения новым коронавирусом в Шанхае достигло 254. Соответствующие данные опубликовал городской Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Согласно официальной статистике, среди заболевших 126 мужчин и 128 женщин. В числе инфицированных в Шанхае есть семимесячный младенец. Согласно официальным данным ведомства, более 130 заболевших либо являются жителями провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции, либо совершали туда поездку.

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Самое большое число инфицированных в Шанхае зарегистрировано в новом районе Пудун. Пока зафиксирован один летальный случай. Свыше 196 человек сейчас находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.

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Если вы, ваши знакомые или близкие оказались на борту судна Diamond Princess, где также обнаружили коронавирус, вы можете рассказать об этом редакции "Сегодня" в комментариях под этой статьей либо в форме обратной связи.

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Китай вирус пневмония болезни Шанхай коронавирус

Источник: ТАСС

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