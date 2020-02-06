В Шанхае число случаев заражения коронавирусом превысило 250

Число случаев заражения новым коронавирусом в Шанхае достигло 254. Соответствующие данные опубликовал городской Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.
Согласно официальной статистике, среди заболевших 126 мужчин и 128 женщин. В числе инфицированных в Шанхае есть семимесячный младенец. Согласно официальным данным ведомства, более 130 заболевших либо являются жителями провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции, либо совершали туда поездку.
Самое большое число инфицированных в Шанхае зарегистрировано в новом районе Пудун. Пока зафиксирован один летальный случай. Свыше 196 человек сейчас находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.
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Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений"
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