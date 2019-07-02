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В школе в Нигерии плату за обучение детей принимают пластиковыми бутылками

2 июля, 03:17

Одна из школ страны сотрудничает с экологической организацией

Фото: Вести.Наука
Фото: Вести.Наука.

В городе Лагос в Нигере одна из школ начала принимать бутылки из пластика в качестве оплаты за обучение детей. Такая инициативная реализуется благодаря сотрудничеству администрации школы с экологической некоммерческой организацией. Об этом сообщает CNN.

"Ежегодное обучение в школе стоит 18 000 найр (примерно 50 долларов), и многим жителям не хватает денег. 200 килограммов пластиковых бутылок оцениваются в 11 долларов – это половина суммы стоимости семестра ", - говорится в сообщении.

В Нигерии уже несколько школ принимают пластиковую тару за образовательные услуги.

Как пояснил основатель экологической организации Алекса Ахигбе, этот проект способствует получению образования более тысячи детей.

"Мы работаем над жалким состоянием окружающей среды Нигерии и одновременно улучшаем уровень образования", – отметил Ахигбе.

Напомним, ранее мы писали, что террористами-смертниками, которые подорвали себя в Нигерии, убили 30 человек и ранили еще 39, оказались трое детей – две девочки и мальчик. Как сообщалось, террористическая атака с участием смертников произошло на севере Нигерии – в городе Кондуга 15 июня, около 21 часов произошли взрывы в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прогремело еще два взрыва – смертники подорвали себя в толпе в баре.

Кроме этого, по меньшей мере 55 человек погибли и 36 пострадали в результате взрыва бензовоза в нескольких сотнях метров от международного аэропорта Ниамей в столице Нигера. По словам свидетелей, грузовик перевернулся на железнодорожных путях. Очевидцы пытались остановить утечку бензина, когда произошел взрыв.

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Тег Нигерия, школа, плата, обучение, пластиковая бутылка

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