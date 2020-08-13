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В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие

13 августа, 02:25

Елена Вус Елена Вус

Точные причины аварии еще неизвестны

В среду, 12 августа, в Шотландии неподалеку поселка Стонхейвен сошел с рельсов пассажирский поезд, предположительно из-за штормовой погоды. В результате погибли три человека и шесть получили ранения. Это первое крушение поезда со смертельным исходом с 2007 года.

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Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что машинист поезда находится среди трех погибших, но официальная идентификация тела еще не проведена. Шесть человек были госпитализированы, однако их травмы не считаются серьезными.

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Местные власти допускают, что на инцидент могла повлиять плохая погода, которая наблюдалась в регионе в последние дни.

Видео: Reuters
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Ранее в американском городе Бостон поезд метро сошел с рельсов. Причиной является авария на одной из линий подземки.

Кроме этого, сообщалось, что в Омской области более 20 грузовых вагонов военного состава, среди которых были пять цистерн с мазутом, перевернулись. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге.

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