В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие

В среду, 12 августа, в Шотландии неподалеку поселка Стонхейвен сошел с рельсов пассажирский поезд, предположительно из-за штормовой погоды. В результате погибли три человека и шесть получили ранения. Это первое крушение поезда со смертельным исходом с 2007 года.

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Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что машинист поезда находится среди трех погибших, но официальная идентификация тела еще не проведена. Шесть человек были госпитализированы, однако их травмы не считаются серьезными.

Местные власти допускают, что на инцидент могла повлиять плохая погода, которая наблюдалась в регионе в последние дни.

Видео: Reuters

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Ранее в американском городе Бостон поезд метро сошел с рельсов. Причиной является авария на одной из линий подземки.

Кроме этого, сообщалось, что в Омской области более 20 грузовых вагонов военного состава, среди которых были пять цистерн с мазутом, перевернулись. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге.

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