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В Шотландии устроили резню в отеле: фото и видео с места атаки

26 июня, 20:44

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Неизвестный мужчина напал на гостей гостиницы Park Inn в Глазго

Спустя всего несколько дней после резни в парке в британском Рединге, в 600-тысячном шотландском Глазго произошло другое нападение, в результате которого шестеро человек попали в больницу.

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На странице пресс-службе шотландской полиции в Twitter подтвердили, что в трехзвездочном отеле Park Inn мужчина ранил окружающих ножом. По официально не подтвержденным данным, злоумышленник имеет африканское происхождение.

"Офицеры были на месте в течение двух минут, а вооруженные офицеры вскоре после этого, и инцидент был быстро улажен", – сообщили в полиции.

В результате атаки пострадали шестеро человек, включая 17-летнего подростка и 42-летнего сотрудника полиции. Сам злоумышленник при этом был застрелен правоохранителями и скончался на месте.

"Инцидент не рассматривается в качестве террористического акта, расследование продолжается", – добавили в полиции.

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Свои соболезнования в связи с нападением уже выразили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Напомним, ранее в этом году в Лондоне произошла атака, в результате которой пострадали несколько человек. В районе Стретем мужчина напал на прохожих с ножом. Подоспевшие полицейские ликвидировали злоумышленника.

А в прошлом ноябре мужчина набросился на людей с ножом на Лондонском мосту. Тогда, помимо самого террориста, погибли два человека.

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