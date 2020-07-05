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В штате на севере Индии за сутки от молний погибли более 20 человек

5 июля, 09:46

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Родственникам погибших обещают выплатить компенсацию

Индию продолжают атаковать молнии. В северном штате Уттар-Прадеш их жертвами за последние сутки стали 23 человека. Об этом, со ссылкой на местные власти сообщает телеканал NDTV.

По их данным, восемь человек погибли от удара молний в городе Аллахабад, по шесть человек – в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое – в Каусамби. Еще один человек погиб в Джаунпуре. Кроме того, из-за молний в этом штате пострадали 29 человек.

Отметим, что местные власти уже пообещали выплатить родственникам погибших денежные компенсации.

Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане одним ударом молнии убило целый табун лошадей, которые паслись в поле у реки. Из-за стихии погибли 20 жеребят и 49 взрослых лошадей.

Напомним, ранее во Львовской области молния убила подростка – 16-летнего парня, который выпасал скот на поле во время грозы. По словам полицейских, электрический разряд попал в мальчика, он погиб на месте.

Также мы рассказывали, что на Буковине выпал град размером с куриное яйцо – он повредил крыши зданий и машины:

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Индия смерть люди молния Север

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