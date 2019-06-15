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В Швейцарии прошла забастовка женщин против дискриминации

15 июня, 03:54

Женщины в Швейцарии до сих пор зарабатывают значительно меньше мужчин

Фото: pexels.com

В Швейцарии тысячи женщин приняли участие в забастовке против гендерной дискриминации в обществе и на рынке труда.

Об этом передает в пятницу радиостанция Deutsche Welle со ссылкой Швейцарское объединение профсоюзов в Берне.

В ходе забастовки, проходившей под лозунгом "Зарплата. Время. Уважение" митингующие требовали равную с мужчинами заработную плату за одинаковый объем работы.

"Женщины в Швейцарии до сих пор зарабатывают значительно меньше мужчин: разница в зарплатах составляет почти 20%. При равной квалификации женщины получают на 8% меньше своих коллег-мужчин. В итоге в пенсионном возрасте доходы женщин почти на 40% ниже, чем у мужчин" – отмечает радиостанция.

Помимо профсоюзов, акцию протесты поддержали левые партии и социал-демократы.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уравнять зарплаты женщин и мужчин. Он назвал дикостью то, что уровень оплаты труда различается из-за гендерных стереотипов.

А в Верховной Раде одобрили законопроект о гендерном равенстве на госпредприятиях. Профильный комитет Верховной Рады единогласно одобрил законопроект, согласно которому на государственных предприятиях должно работать минимум 40% женщин и минимум 40% мужчин.


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Тег Швейцария, женщина, дискриминация

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Источник:

Интерфакс

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