В Швейцарии прошла забастовка женщин против дискриминации
Женщины в Швейцарии до сих пор зарабатывают значительно меньше мужчин
В Швейцарии тысячи женщин приняли участие в забастовке против гендерной дискриминации в обществе и на рынке труда.
Об этом передает в пятницу радиостанция Deutsche Welle со ссылкой Швейцарское объединение профсоюзов в Берне.
В ходе забастовки, проходившей под лозунгом "Зарплата. Время. Уважение" митингующие требовали равную с мужчинами заработную плату за одинаковый объем работы.
"Женщины в Швейцарии до сих пор зарабатывают значительно меньше мужчин: разница в зарплатах составляет почти 20%. При равной квалификации женщины получают на 8% меньше своих коллег-мужчин. В итоге в пенсионном возрасте доходы женщин почти на 40% ниже, чем у мужчин" – отмечает радиостанция.
Помимо профсоюзов, акцию протесты поддержали левые партии и социал-демократы.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уравнять зарплаты женщин и мужчин. Он назвал дикостью то, что уровень оплаты труда различается из-за гендерных стереотипов.
А в Верховной Раде одобрили законопроект о гендерном равенстве на госпредприятиях. Профильный комитет Верховной Рады единогласно одобрил законопроект, согласно которому на государственных предприятиях должно работать минимум 40% женщин и минимум 40% мужчин.
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