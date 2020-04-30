В Швейцарии заявили, что дети не передают коронавирус: так ли это на самом деле

Маленькие дети не передают коронавирус SARS-CoV-2 и поэтому могут свободно видеться со своими бабушками и дедушками лично, а не только по видеосвязи.

Как передает BBC, о таком неожиданном выводе ученых из университетов Цюриха, Берна и Женевы сообщил глава отдела инфекционных болезней Министерства здравоохранения Швейцарии Даниэль Кох.

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"Дети очень редко заражаются и не передают вирус. Вот почему маленькие дети не представляют риска для пациентов из категории риска либо пожилого поколения", – сказал он.

По словам Коха, власти Швейцарии официально разрешают бабушкам и дедушкам проводить время со своими внуками, но только в возрасте до 10 лет и у которых нет явных признаков болезни.

В то же время, он не рекомендует превращать эти "непродолжительные контакты" в семейные посиделки.

С ним категорически не согласен вирусолог известной на весь мир немецкой клиники "Шарите" Кристиан Дростен.

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Его команда изучила образцы 3712 пациентов с COVID-19 и не обнаружила особой разницы в вирусной нагрузке (количество частиц вируса на миллилитр крови пациента) в их дыхательных путях.

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Раскритиковал заявление швейцарцев и известный английский доктор Хилари Джонс.

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"Полученные в Швейцарии результаты противоречат всему, что мы знали раньше, и даже если ребенок не передает вирус через дыхание, то есть дыхательные пути, безусловно, вирус может передаваться через касания", – цитирует Metro сказанное им в эфире британского телевидения.

Дискуссии на этот счет возникают на фоне отмены карантина в разных странах, где среди прочих ослаблений вновь открываются ясли, детские сады и школы.

Напомним, раньше китайские ученые пришли к заключению, что дети переносят коронавирус COVID-19 легче, чем взрослые, однако он дольше присутствует в их организме.

А как обстоит ситуация с противостоянием эпидемии в мире, смотрите в видеосюжете:

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