В Швейцарии уже второй кантон запретит носить паранджу

Санкт-Галлен стал вторым швейцарским кантоном, жители которого на референдуме поддержали эту правовую норму

В Швейцарии жители кантона Санкт-Галлен высказались на референдуме за запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, если это "представляет угрозу". Об этом сообщает издание Swissinfo.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 67% участников референдума. 33,5% высказались против запрета. Явка составила 35,8% от общего числа имеющих права голоса.

При этом, в полиции и департаменте юстиции кантона Санкт-Галлен рассказали, что это голосование мало на что повлияет, потому что, во-первых, в регионе очень редко кто носит никаб, а во-вторых, условия запрета сложно выполнить.

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Санкт-Галлен стал вторым швейцарским кантоном, жители которого на референдуме поддержали эту правовую норму, которую в народе называют "запретом на паранджу". В кантоне Тичино запрет был введен в 2016 году. С тех пор штраф или предупреждение получили менее 50 человек, подавляющее большинство которых были футбольными фанатами.

Ранее Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, покрывающей лицо, в частности никаба и паранджи.

Нарушителей закона, который вступил в силу с 1 августа, будут наказывать штрафом в размере 1000 крон (156 долларов США). Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.