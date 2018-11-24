В Сиднее украинцы зажгли свечи в день памяти жертв Голодомора

Сегодня, 14:14

Украинцы в вышиванках собрались в центре Сиднея, чтобы почтить жертв Голодомора

Скриншот
Скриншот

В День памяти жертв Голодомора украинцы в Австралии собрались в центре Сиднея, чтобы в 16 часов по местному времени зажечь символические свечи памяти.

Как говорится в сообщении Facebook-сообщества "Вільна думка", участники акции спели "Вечную память", а затем несколько раз повторили "помним". Кроме того, активисты установили баннер с информацией о Голодоморе в Украине.

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"Украинцы Сиднея зажгли символическую свечу памяти в центре города, на Мартин плейс. Мы помним о Голодоморе!" – говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее Порошенко призвал украинцев в мире в День памяти жертв Голодоморов зажечь свечу и почтить минутой молчания миллионы погибших.

В Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по некоторым данным, от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Австралия, голодомор, сидней, Свеча памяти
Источник:

"Сегодня"

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