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В Сингапуре девять человек скончалось от лихорадки денге https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 2019-08-06T06:18:26+03:00 Другие страны Всего зафиксировано более 9,1 тыс. случаев заболевания денге

Девять человек скончались в Сингапуре с начала года из-за лихорадки денге, что стало рекордно высоким показателем за последние годы. Об этом сообщает Национальное агентство по окружающей среде.

"Все жертвы тропической лихорадки проживали в различных районах города-государства", — указали в ведомстве. Всего зафиксировано более 9,1 тыс. случаев заболевания денге, что в пять раз выше аналогичного показателя прошлого года. По сравнению с 2018 годом на 70% увеличилось количество мест обитания комаров Aedes aegypti, которые являются основными переносчиками денге, а также ряда других тяжелых заболеваний. При этом прогноз на ближайшее время неблагоприятный из-за установления в Сингапуре сильной жары при практически стопроцентной влажности.

В начале 2017 года фармацевтическая корпорация Sanofi приступила к применению первой в мире вакцины против денге. Наиболее масштабное ее использование началось на Филиппинах, где были привиты, в том числе около 830 тыс. школьников. Через некоторое время 14 детей скончались. Впоследствии производитель признал, что даже после прививки человек может заболеть другим типом лихорадки денге, и в таком случае болезнь приобретает крайне тяжелые, а порой и смертельные формы.

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Денге — вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

Напомним, что ранее в одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию.

Добавим, что в ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.

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