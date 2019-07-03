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В Сингапуре рекордное количество людей заразились опасной лихорадкой

3 июля, 05:48

Денге — вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах

Фото: pexels.com

Рекордное число случаев заболеваний лихорадкой Денге отмечено с начала года в Сингапуре. Об этом сообщило Национальное агентство по окружающей среде.

По данным ведомства, за первое полугодие были инфицированы свыше 6,2 тыс. человек, пятеро скончались. Данный показатель выше, чем суммарное число случаев денге за последние два года. Одновременно власти серьезно обеспокоены растущим числом заболевших тяжелой формы протекания болезни, когда фиксируется геморрагическая лихорадка, которая приводит к поражению сосудов, внутреннему кровоизлиянию и может стать причиной летального исхода. Так, с начала года было зафиксировано более 30 подобных случаев — это больше, чем за все последние 5 лет.

Кроме того, как отметили в агентстве, в мае примерно на 50% увеличилась популяция комаров Aedes aegypti, которые являются основными переносчиками денге, а также ряда других тяжелых заболеваний. При этом прогноз на ближайшее время неблагоприятный из-за установления в Сингапуре сильной жары при практически 100-процентной влажности.

В начале 2017 года фармацевтическая корпорация Sanofi приступила к реализации первой в мире вакцины против Денге. Наиболее масштабное ее использование началось на Филиппинах, где были привиты, в том числе около 830 тыс. школьников. Тем не менее через некоторое время 14 детей скончались. Впоследствии производитель признал, что даже после прививки человек может заболеть другим типом лихорадки денге, и в таком случае болезнь приобретает крайне тяжелые, а порой и смертельные формы.

Денге — вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

Напомним, что ранее в одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию

Добавим, что в ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.


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Тег лихорадка

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Источник:

ТАСС

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