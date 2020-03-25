В Сингапуре создали экспресс-тест на коронавирус: результаты за 5 минут

После того как будет получено разрешение на их использование, тесты поступят не только в обычные больницы

Ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, который позволяет получить результат в течение пяти минут. Разработку вели сотрудники Агентства по науке, технологиям и исследованиям, пишет New Straits Times.

"Мы ожидаем, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца", — сказала руководитель лаборатории при этом ведомстве профессор Джеки Ин. По ее словам, "уже завершены клинические испытания в одной из государственных больниц страны, которые показали высокую точность исследований". "После того как будет получено разрешение на их использование, тесты поступят не только в обычные больницы, но и практически во все поликлиники", — отметила она.

Сейчас, продолжила она, "требуется около трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на изменение температур". Новый же метод "позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия", рассказала руководитель проекта.

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Как отметили в Минздраве Сингапура, с конца января по 20 марта в стране было проведено около 38 тыс. анализов на коронавирус, были обследованы примерно 25 тыс. человек. Местные лаборатории на данный момент могут обрабатывать до двух тысяч подобных тестов в сутки. Число инфицированных коронавирусом в республике составляет 558, за все время выздоровели более 150 пациентов, при этом двое умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Напомним, что в Сингапуре нарушение домашнего карантина из-за коронавируса будет караться тюрьмой.

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