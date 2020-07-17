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В Сирии беспилотник атаковал российскую базу: сколько военных пострадали (фото)

17 июля, 09:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сирийцы обвиняют Турцию в хаотичных атаках по объектам в Сирии

Недавно в Сирии беспилотники уже атаковали российскую базу. Теперь снова пострадали военные РФ от удара БПЛА, но на этот раз в районе сирийского города Дарбасия. Подозревают, что это был удар турецкого летательного аппарата.

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Об этом сообщает курдская служба новостей ANHA.

База РФ была атакована вечером, 16 июля. Курдские СМИ пишут, что якобы турецкий беспилотник нанес ракетный удар, когда проходила встреча российских командиров с военнослужащими. Источник издания сообщил, что в результате атаки шесть российских военных получили ранения. Эта база является стратегическим координационным пунктом, расположенным в 1 км к югу от города Дарбасия на трассе к Хасаке.

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Позже Силы внутренней безопасности северо-восточной Сирии опубликовали письменное заявление о бомбардировке российской военной базы, в котором говорится, что "турецкая армия продолжает хаотичные нападения на города и поселки на севере Сирии".

"В четверг, 16 июля, беспилотник, принадлежащий оккупационной турецкой армии, атаковал российскую военную базу", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Сирии подорвали БТР с россиянами. Самодельная взрывчатка сработала рядом с российско-турецким патрулем. В Минобороны РФ подтверждают, что их и турецкий БТР были повреждены. Также были ранены трое российских военнослужащих.

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Смотрите также видео удара турецких сил во время боев в феврале этого года:

Видео: Reuters

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Сирия российские военные беспилотники военная база РФ

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