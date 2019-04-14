В Сирии дети подорвались на мине: три ребенка погибли
СМИ сообщают, что мину оставили бандитские формирования
В сирийском городе Алеппо прогремел взрыв установленной боевиками мины. Он привел к гибели одного ребенка в квартале Эс-Суккари. Об этом сообщило агентство САНА со ссылкой на полицейские источники. По его информации, еще двух детей доставили в университетский госпиталь с ранениями.
В соседнем квартале Эль-Хамдания в субботу, 13 апреля, взорвался фугас, в результате погибли двое детей и еще пятеро пострадали. В городской полиции отметили, что взрывное устройство заложили бандформирования, которые хозяйничали в этом районе Алеппо до своего ухода в 2016 году.
Как подчеркивает агентство САНА, террористы минировали дороги, земельные участки, сады и постройки в других регионах Сирии для того, чтобы помешать налаживать там мирную жизнь. Ранее сведения о взрывах оставленных боевиками фугасов поступали из провинций Хама, Дераа, Хасеке и Дейр-эз-Зор.
Кроме этого, на прошлой неделе, девятого апреля в городе Ракка в Сирии в результате двойного взрыва погибли 13 человек – в основном гражданские. Среди погибших есть гражданские дети и женщины. Как известно, Ракка была отвоевана в ИГИЛ еще в 2017 году.
Также, в Сирии на мине подорвался автомобиль с собирателями трюфелей. В результате взрыва погибли 14 женщин, еще 32 человека получили ранения различной степени тяжести.
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