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В Сирии из-за тарана российского БТР пострадали американские военные

27 августа, 00:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Американцы получили легкие травмы

В Сирии, где на прошлой неделе погиб генерал Вооруженных сил России, в начале этого в результате спровоцированного российскими бронемашинами столкновения с американцами пострадали несколько военнослужащих США. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило Associated Press.

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По информации собеседников агентства, в результате тарана, спровоцированного российскими боевыми машинами на северо-востоке Сирии пострадали четверо американских военных.

В то же время два американских чиновника сообщили Reuters, что американских военные получили легкие травмы.

Пентагон и Центральное командование вооруженных сил США, которое контролирует американские силы в регионе, от комментариев отказались.

Тем временем, в соцсетях опубликовали видео, на котором, судя по всему, зафиксирован момент тарана американских бронемашин российской техникой. На нем, в частности видно, как российские вертолеты, БТР и бронемашины преследуют группу американской техники и, догнав, блокируют дорогу и начинают таранить.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Сирии 25 августа на трассе М-4 возле Урум-эль-Джауз в провинции Идлиб российско-турецкий патруль обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

На видео зафиксирован момент подрыва автомобиля с российскими военными в Сирии:

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