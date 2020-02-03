В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фото

Фото: REUTERS/ Ali Hashisho

В Сирии, где ранее погиб российский наемник Дмитрий Дмитренко из Челябинска, застрелили еще четырех россиян.

Как сообщает Telegram-канал Baza, ими оказались четверо спецназовцев российского ФСБ. По предварительной информации, их автомобиль подорвался на фугасе в провинции Алеппо, после чего они попали в плен к боевикам и были казнены.

По данным Telegram-канала REVERSE SIDE OF THE MEDAL, погибшими оказались сотрудники центра специального назначения ФСБ: майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов (управление С), а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев (управление К).

Реклама

В тренде Макрон в Варшаве рассказал о своем отношении к России и дал обещание полякам

Согласно информации на траурных снимках погибших, они умерли в один день – 1 февраля 2020 года.

Позже в управлении ФСБ РФ по Тамбовской области подтвердили российским СМИ информацию о смерти лейтенанта Трофимова.

Как известно, российские военные находятся в Сирии и воюют на стороне правительственных войск и поддерживают режим Башара Асада. Несмотря на приказ Путина о выводе сил РФ из этой страны, там все равно остается российских контингент.

Напомним, ранее стало известно о том, что бойцы "Свободной сирийской армии" захватили позицию российских военных в Сирии и взяли некоторых из них в плен.

Также ранее стало известно, что исламисты в Сирии из противотанкового ракетного комплекса уничтожили российских военных.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама