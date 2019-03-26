В Сирии ликвидировали трех российских военнослужащих
Звания убитых, а также другие обстоятельства боя не указываются
Трое военнослужащих Вооруженных сил России были ликвидированы в Сирии в конце февраля.
Об этом в понедельник, 25 марта, сообщило министерство обороны РФ.
По данным ведомства, в конце февраля трое российских военнослужащих, возвращаясь днем на автомобиле в один из населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор, "попали в засаду".
После завязавшегося боя российские военнослужащие пропали без вести. В итоге было установлено, что на автомобиль напали, в результате чего трое военнослужащих были убиты.
В российском ведомстве также подчеркнули, что убили около 30 человек, причастных к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими в результате спецоперации. Звания убитых, а также другие обстоятельства боя ведомство не указало.
Стоит отметить, что первые сообщения о гибели российских военных в провинции Дейр-эз-Зор появились еще в начале марта. Тогда подконтрольные "Исламскому государству" информационные ресурсы сообщили, что 22 февраля у города Маядин была уничтожена большая группа проправительственных сил, среди которой были шестеро россиян.
Напомним, как мы недавно писали, в конце февраля в Сирии погиб полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс. Примечательно, что сообщение о его гибели пришло именно 8 марта. Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий.
Осенью прошлого года украинская разведка вскрыла "дезу" российской пропаганды. В частности, российская пропаганда прилагает значительные усилия для героизации российских солдат и офицеров якобы погибших при выполнении боевых задач в составе межвидовой группировки ВС РФ на территории Сирии, хотя на самом деле к их гибели приложили руку украинские военные.
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